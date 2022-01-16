Набросился на пограничника с кулаками: пьяного охотника задержали в Единцах (ВИДЕО)

Набросился на пограничника с кулаками: пьяного охотника задержали в Единцах (ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне в Единцком районе. 

По данным Пограничной полиции, трое мужчин с охотничьими ружьями были замечены в районе села Тецканы. Правоохранители попросили их предъявить документы, на что один из мужчин накинулся на сотрудника Пограничной полиции. Его двое товарищей бросились бежать в сторону села Перерыта Бричанского района. Поймать их не удалось.

Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался 39-летний житель села Перерыта. От него исходил резкий запах алкоголя. Мужчину поместили в изолятор ИП Единец. В Пограничной полиции отметили, что на месте, где произошёл инцидент, были найдены 12 патронов калибра 12 мм.

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