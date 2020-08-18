Набросились с кулаками: случайный прохожий стал жертвой хулиганов

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Четверо жителей столицы в возрасте от 18 до 22 лет были задержаны за хулиганство.

12 июля в полицию сектора Буюканы обратился 25-летний мужчина и сообщил, что во время прогулки к нему подошли четверо и безо всякой причины начали бить кулаками, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В ходе расследования подозреваемые были задержаны и сознались в содеянном. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, молодым людям грозит штраф от 27 500 до 52 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы до 3-х лет.

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