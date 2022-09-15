НАБПП запретило продажу партии некачественного масла

НАБПП запретило продажу партии некачественного масла

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) выявило несоответствующую качеству партию импортного сливочного масла, которое было возвращено.

В рамках реализации Программы мониторинга и надзора в области безопасности и качества пищевых продуктов животного происхождения на 2022 год выявлена ​​партия импортного сливочного масла в количестве 11 тонн, не соответствующая санитарно-ветеринарным требованиям, передает moldpres.md.

– По результатам контроля и лабораторных анализов в партии импортного сливочного масла было обнаружено наличие кишечной палочки и посторонних жиров (триглицеридов), — указывает НАБПП.

Агентство запретило размещение продукта на рынке, и несоответствующая партия была возвращена.

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