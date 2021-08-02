Просрочка на прилавках: инспекторы НАБПП изъяли испортившуюся продукцию

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Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) с 23 по 29 июля провели 163 официальные проверки. Большинство выявленных нарушений, пишет moldpres.md, касались продажи просроченных продуктов питания.

По результатам проверок выдано 38 предписаний, составлено 15 протоколов о правонарушениях и изъято 38,78 кг продукции животного и неживотного происхождения.

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