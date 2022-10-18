НАБПП выявило нарушения по итогам проверок ветеринарных аптек и фармацевтических складов

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Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) выявили ряд нарушений по результатам проверок, проведенных в ветеринарных аптеках и на фармацевтических складах.

По данным ведомства, речь идет об оптовой/розничной реализации препаратов, не зарегистрированных в госреестре ветеринарных лекарственных средств, реализации вакцин в ветеринарных аптеках, отсутствии записей о внутреннем обороте лекарственных средств, отсутствии записей о соответствии с температурным режимом и несоответствием маркировки продукции, передает moldpres.md.

По факту выявленных нарушений инспекторами выписаны предписания и применен запрет на продажу ветеринарных препаратов, не зарегистрированных в госреестре, и произведено их изъятие из обращения. При этом были наложены штрафы в размере около 102 тысяч леев (примерно 5 100 евро).

НАБПП призывает владельцев животных, ветеринаров и ветеринарные аптеки не приобретать незарегистрированные препараты, а в случае их владения на данный момент срочно вернуть дистрибьютору.

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