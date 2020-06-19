НАБПП уничтожило крупную партию нитратных дынь (ФОТО)

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) уничтожило крупную партию дынь, уровень нитратов в которых превышал норму в два раза.

По данным пресс-службы ведомства, несоответствия были обнаружены инспекторами поста НАБПП на границе. В результате лабораторной экспертизы было установлено, что концентрация нитратов в дынях превышает норму в два раза.

Партия весом 1914 килограммов была уничтожена.

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