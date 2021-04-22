НАБПП рекомендует потребителям покупать пасхальные продукты в авторизованных местах

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) советует потребителям покупать товары для пасхального стола только в отделениях и коммерческих помещениях, разрешенных санитарно-ветеринарными службами.

– Покупайте свежее мясо только в авторизованных местах: в мясных магазинах и в специализированных отделах продуктовых магазинов и т.д. Оцените качество мяса: оно должно быть эластичным, от бледно-розового до темно-красного цвета. Жир не должен иметь запах прогорклости (вторичной переработки), – предупреждают специалисты.

Баранина также должна поступать из уполномоченных ветеринарных учреждений и доставляться на предприятия общественного питания, которые будут продавать его напрямую конечным потребителям. Рекомендуемый срок хранения баранины – 72 часа (3 дня) при контролируемой температуре +2-4°C. Мясо ягненка, которое хранилось с нарушением гигиены, может привести к пищевым отравлениям, передаёт moldpres.md.

В НАБПП отмечают, что при покупке яиц необходимо проверять их внешний вид: скорлупа должна быть чистой, твердой, цельной и без пятен, яйца должны быть маркированы кодом производителя и поступать из уполномоченных центров упаковки в соответствии с положениями стандартов маркетинга. Дата, указанная на яйце, является сроком годности, который не может превышать 28 дней после кладки.

Для окраски яиц потребителям рекомендуется покупать краску для пищевой промышленности, должным образом упакованную/маркированную, чтобы избежать продажи краски для других целей – печати или текстиля, которые содержат токсичные соединения и могут представлять опасность для здоровья. Куличи следует покупать в упаковке. Сезонные овощи нужно приобретать в специально оборудованных и согласованных с местной публичной администрацией местах.

НАБПП рекомендует потребителям внимательно изучать этикетку продукта, чтобы узнать о качестве и составе, проверять целостность упаковки и сообщать о любых обнаруженных нарушениях в территориальные управления безопасности пищевых продуктов.

– Избегайте несанкционированной уличной торговли, которая способствует пищевым отравлениям и ставит под угрозу здоровье потребителей и даже их жизнь, тем более что риск возрастает в контексте пандемии, вызванной COVID-19, – заключили специалисты.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 2 мая, а Радоницу – 9-10 мая.

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