НАБПП просит граждан сообщать о найденных больных или погибших животных

НАБПП просит граждан сообщать о найденных больных или погибших животных

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призывает сообщать о заболевших или найденных мёртвыми зверей и птиц.

В подобных случаях граждан просят заполнить анкету с информацией о месте обнаружения и виде животного. Также желательно прикрепить фотографию.

– Своевременное выявление таких случаев помогает принимать меры по профилактике и контролю заболеваний, которые могут передаваться от диких животных к домашним, — говорится в пресс-релизе НАБПП.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md