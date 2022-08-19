НАБПП просит граждан сообщать о найденных больных или погибших животных

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призывает сообщать о заболевших или найденных мёртвыми зверей и птиц.

В подобных случаях граждан просят заполнить анкету с информацией о месте обнаружения и виде животного. Также желательно прикрепить фотографию.

– Своевременное выявление таких случаев помогает принимать меры по профилактике и контролю заболеваний, которые могут передаваться от диких животных к домашним, — говорится в пресс-релизе НАБПП.

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