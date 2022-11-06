НАБПП предупреждает: Перелётные дикие птицы создают риск распространения птичьего гриппа

– Наивысший риск заноса птичьего гриппа в Республике Молдова возникает в период миграции диких птиц, когда птицы останавливаются на отдых в горах, реках, озерах или лесных полосах, – предупреждает НАБПП.

Согласно цитируемому источнику, вирус птичьего гриппа передается от перелетных птиц, больных птиц, выделений и экскрементов инфицированных птиц, воды, кормов, оборудования, укрытий и транспортных средств, которые контактировали с вирусом, передает trm.md.

В целях предупреждения заражения домашних птиц НАБПП рекомендует птицеводам держать их закрытыми внутри дворов, не оставляя на свободе вблизи водоемов, прудов, озёр, рек. Людей призывают ограничить периметр внутри двора, куда имеют доступ птицы, соответственно содержать их в закрытых укрытиях или хотя бы на огороженных территориях.

В то же время инспекторы НАБПП рекомендуют кормить птиц в закрытых/крытых помещениях, к которым дикие птицы не имеют доступа. Продукты питания нужно хранить в закрытых помещениях.

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