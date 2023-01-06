НАБПП отзывает продукт с рынка. Граждан просят вернуть его в магазин

НАБПП отзывает продукт с рынка. Граждан просят вернуть его в магазин

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) отзывает продукт с рынка. Речь идет о соусе PESTO ROSSO производства Бельгии. Согласно предупреждению Европейской продовольственной системы, продукт не соответствует требованиям.

В связи с этим НАБПП просит граждан, купивших продукт, не употреблять его и по возможности вернуть в магазин, передает publika.md.

За дополнительной информацией вы можете обратиться к дистрибьютору по электронному адресу: post@nr1.md.

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