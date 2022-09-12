НАБПП объявило новые правила сертификации вин

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) объявило сегодня о ряде действий в отношении производителей, разливающих винодельческую продукцию в бутылки из полиэтилентерефталата.

Согласно сообщению учреждения, орган по сертификации в составе Центральной лаборатории испытаний алкогольных/безалкогольных напитков и консервированных продуктов после проверки качества винодельческой продукции, разлитой в PET-бутылки (органолептические показатели, качество, подлинность, безвредность), установил ряд новых мер, передаёт moldpres.md.

– С 5 сентября приостанавливается действие сертификатов соответствия, выдаваемых на серийно сертифицированную винодельческую продукцию, разлитую в PET-бутылки. Винная продукция, разлитая в PET, после 5 сентября будет сертифицироваться только по партиям в соответствии с требованиями схемы сертификации. Приостановление серийной сертификации винодельческой продукции, разлитой в PET, будет действовать только в течение шести месяцев и при условии, что производители винодельческой продукции, разлитой в PET, не будут иметь никаких несоответствий при их тестировании, — указывает НАБПП.

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