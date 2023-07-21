Инспекторы НАБПП нагрянули с проверками в детские лагеря: какие нарушения они обнаружили

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Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов посетили детские лагеря и досуговые центры для детей.

В ходе проверки были обнаружены легкопортящиеся продукты, которые детям привезли родители (мясо, яйца, молочные продукты). Ко всему прочему они хранились в неподобающих условиях. Также на территории лагерей были найдены газированные и запрещённые для детей напитки (например, энергетики).

НАБПП призывает родителей не привозить отдыхающим в лагерях детям продукты питания, чтобы избежать случаев пищевого отравления.

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