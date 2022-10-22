НАБПП изымает из торговых сетей партию мятного чая

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов информирует потребителей о том, что в продуктах “Big Bag Refreshing Mint” и “Leaf Bag Refreshing Mint” обнаружены перхлораты.

Официальный дистрибьютор указанной продукции, SC “Provitus Grup” SRL, добровольно отзывает следующие партии:

Настой мяты “Big Bag Refreshing Mint” – L220326, L220619, L220136;

Настой мяты “Leaf Bag Refreshing Mint” – L220376, L220377, L220763.

Потребителей, купивших один из этих продуктов, просят не употреблять и вернуть товар в магазин.

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