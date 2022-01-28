НАБПП изъяло из продажи партию ветеринарных препаратов

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов распорядилось изъять партию ветеринарных средств, поскольку их состав не соответствовал требованиям.

Для проверки качества ветеринарных препаратов были отобраны образцы и переданы в лабораторию на анализ.

Так, было выявлено ненадлежащее качество партии ветеринарного препарата «Бровамаст 2Д», серия 496.

В этой связи НАБПП предписало запретить реализацию и срочно изъять из продажи выявленную партию. Лот из 727 упаковок был изъят и впоследствии уничтожен, пишет unimedia.info.

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