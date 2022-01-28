НАБПП изъяло из продажи партию ветеринарных препаратов

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов распорядилось изъять партию ветеринарных средств, поскольку их состав не соответствовал требованиям.
Для проверки качества ветеринарных препаратов были отобраны образцы и переданы в лабораторию на анализ.
Так, было выявлено ненадлежащее качество партии ветеринарного препарата «Бровамаст 2Д», серия 496.
В этой связи НАБПП предписало запретить реализацию и срочно изъять из продажи выявленную партию. Лот из 727 упаковок был изъят и впоследствии уничтожен, пишет unimedia.info.
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