НАБПП изъяло из продажи партию растительного масла

НАБПП изъяло из продажи партию растительного масла

Специалисты изъяли партию масла из виноградных косточек холодного отжима от производителя SRL „Aliment-Ulei”. Как сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов, продукт не соответствует нормам по содержанию пероксидов.

В целях безопасности было предписано изъять масло из продажи и запретить его реализацию.

Граждан, которые выявляют какие-либо нарушения, просят обращаться с заявлением в НАБПП по номеру 0 (22) 26 46 43.

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