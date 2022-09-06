НАБПП изъяло из продажи партию некачественных вин

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов проверило реализуемую в магазинах алкогольную продукцию. В результате были обнаружены три не соответствующие нормам партии вин.

Речь идёт о винах марки «HAI DAVAI» производителя «Orhei-Vin» ёмкостью 1,5 л:

Вино полусладкое белое Совиньон;

Вино полусладкое розовое Изабелла;

Вино сухое красное Каберне.

В белых и розовых винах эксперты обнаружили недопустимые подсластители. В красном вине выявлено более чем трёхкратное превышение нормы содержания мальвидин-диглюкозида.

Гражданам рекомендуют воздержаться от употребления вин данной партии или вернуть покупку в магазин.

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