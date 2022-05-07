НАБПП изъяло из продажи партию яблочного и вишнёвого соков

0

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов объявило об изъятии из продажи партии соков ненадлежащего качества.

По данным ведомства, оператор “Kaufland” инициировал процедуру вывода из торговой сети и отзыва у покупателей товара “Vreau din Romania Suc de mere și vișine”. Эта партия продавалась только в магазине “Kaufland Orhei”, пишет moldpres.md.

Граждан, которые приобрели данный продукт, просят его не употреблять, либо вернуть в магазин.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.