НАБПП изъяло из продажи партию импортированных дынь

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Как сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), в них повышен уровень содержания нитратов.

– В целях обеспечения потребителей безопасными и безвредными продуктами питания было принято решение в срочном порядке изъять из продажи дыни и запретить их реализацию, – говорится в сообщении ведомства.

Потребителей призывают покупать продукты питания только в официально разрешённых/зарегистрированных местах. Кроме того, НАБПП напоминает, что у торговцев должны быть документы, подтверждающие безопасность продаваемой ими продукции.

Граждан, которые выявляют какие-либо нарушения, просят обращаться с заявлением в Агентство по номеру 0 (22) 26 46 43.

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