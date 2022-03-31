НАБПП изъяло из продажи опасную партию клубники

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Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов обнаружили партию импортированной клубники с превышением максимального уровня остаточных количеств ацетамиприда. Продажа партии была запрещена.

С появлением новых сезонных фруктов и овощей НАБПП усиливает контроль за продукцией, поступающей в продажу. Потребителей призывают покупать продукты питания в официально разрешённых местах. У продавцов должны быть документы, подтверждающие безопасность продаваемой продукции растительного происхождения, а именно: протоколы испытаний, проведённых аккредитованной лабораторией, или сертификат безопасности, который они должны предоставить потребителю по требованию, пишет moldpres.md.

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