Обнаружена сальмонелла: из продажи изымают партию украинских пельменей

Обнаружена сальмонелла: из продажи изымают партию украинских пельменей

Национальное агентство по безопасности продуктов питания сообщает, что по результатам лабораторных исследований в образцах пельменей “Сибирские”, произведённых в Украине, была обнаружена сальмонелла.

Согласно документам, соответствующий товар был ввезён в Республику Молдова экономическим агентом SRL “EILKA-M”.  Импортёр указанного товара отзывает у дистрибьюторов и из торговых сетей все партии пельменей “Сибирские” с датой производства 30.03.2023 и сроком годности до 26.09.2023.

Информация о продукте:

Название: Пельмени “Сибирские”/Пельменi ”Cибiрськi”;;

Масса: продаётся оптом, в коробках по 6 кг;

Дата изготовления и срок годности: 30.03.2023 – 26.09.2023;

Импортёр: SRL “EILKA-M”, мун. Кишинёв, ул. Каля Басарабей, 42;

Производитель: ООО “IUGFOOD”, Украина, г. Одесса, 65025.

Граждан, которые приобрели этот продукт, просят не употреблять его и по возможности вернуть в магазин, где он был приобретен.

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