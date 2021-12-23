НАБПП бесплатно проверит животных частных домохозяйств

НАБПП бесплатно проверит животных частных домохозяйств

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов начало процедуры по обеспечению бесплатного доступа к санитарно-ветеринарным услугам (лабораторные анализы и вакцинация) для животных частных домохозяйств.

Заместитель генерального директора агентства Александр Манчу пояснил, что у граждан будет доступ к минимально необходимым ветеринарным услугам, включая бесплатную регистрацию животных. По его словам, пишет moldpres.md, врачи и ветеринары, недавно начавшие работать в санитарно-ветеринарных территориальных подразделениях учреждения, будут участвовать в таких мероприятиях, как управление, борьба и искоренение возможных вспышек болезней животных.

Всё это будет способствовать повышению качества жизни в сельской местности, – уточнил Александр Манчу.

Все собранные данные, связанные с идентификацией животных, будут внесены в информационные системы Государственного реестра животных.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md