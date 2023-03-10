НАБПП: 80% производителей кондитерских изделий используют вредные жиры

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Фастфуд, хлебобулочные изделия, чипсы могут содержать трансжирные кислоты – тип ненасыщенных жирных кислот, которые при частом употреблении становятся причиной ожирения, диабета, бесплодия и сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты призывают внимательно изучать состав при покупке продуктов питания, а если в списке есть гидрогенизированные или частично гидрогенизированные растительные жиры, хорошо подумать, прежде чем положить продукт в корзину, передаёт moldova1.md.

Ранее мы сообщали, что инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов установили, что почти 80% «плацинд с творогом», продаваемых в столице, содержат не свежий коровий творог, а смесь растительных жиров, которая состоит из гидрогенизированного пальмового масла, соевого масла, подсолнечного масла, с добавлением обезжиренного молока, имитирующего творог.

– Были отобраны крупнейшие компании-производители кондитерских изделий, базирующиеся в Кишинёве. 80% производителей используют продукты на основе растительных жиров. Тем, кто нарушил правила производства, грозит штраф в размере до 25 тысяч леев, — отметила начальник отдела НАБПП Марина Динтиу.

– Молочные продукты производятся только из молока или его производных. Все остальные — это не молочные продукты, это комбинированные продукты, — добавила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочной продукции Каролина Линте.

Эксперты утверждают, что трансжирные кислоты могли содержаться выше допустимого предела в продуктах быстрого приготовления, а также в выпечке, конфетах, вафлях, печенье, в котором используется растительный маргарин.

– Если мы находим в составе гидрогенизированные или частично гидрогенизированные растительные жиры, нам лучше подумать, прежде чем их покупать, потому что исследования показали, что они вредны для здоровья, – сказала Марина Динтиу.

Согласно недавнему постановлению правительства, продукт не может содержать более 2 граммов трансжирных кислот на 100 граммов жира, однако это решение вступит в силу только через девять месяцев. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление трансжиров вызывает сердечно-сосудистые заболевания и более 500 тысяч преждевременных смертей в год.

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