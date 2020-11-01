Наблюдатели отмечают высокую организацию процедуры голосования на участках за границей (ВИДЕО)

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Корреспонденты “МИР 24” рассказали об избирательном процессе в России, в частности – в Санкт-Петербурге.

– Открытие участков прошло в спокойном режиме, участки и члены избирательных комиссий полностью подготовлены к проведению голосования. Особое внимание уделяется средствам индивидуальной защиты, – рассказала Юлия Анисимова, начальник Отдела мониторинга выборов МИМРД МПА СНГ.

Как передает телеканал, на входе раздаются маски и перчатки, а между членами избирательных комиссий и между гражданами строго соблюдается безопасная дистанция.

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