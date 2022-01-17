Набитый сигаретами BMW остановили на одном из КПП (ВИДЕО)

Набитый сигаретами BMW остановили на одном из КПП (ВИДЕО)

870 пачек сигарет различных марок были спрятаны в тайниках в автомобиле BMW. Контрабанду обнаружили накануне в пункте пропуска “Кагул”.

На выезде из страны таможенники остановили BMW. За рулем находился 28-летний молдаванин. В ходе проверки в авто были обнаружены несколько тайников для сигарет: в потолке, запасном колесе, под задним сиденьем, в моторном отсеке и пр.

Найденные сигареты были конфискованы, а транспортное средство задержано. Разбирательство продолжается.

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