Набитый сигаретами BMW остановили на одном из КПП (ВИДЕО)

0

870 пачек сигарет различных марок были спрятаны в тайниках в автомобиле BMW. Контрабанду обнаружили накануне в пункте пропуска “Кагул”.

На выезде из страны таможенники остановили BMW. За рулем находился 28-летний молдаванин. В ходе проверки в авто были обнаружены несколько тайников для сигарет: в потолке, запасном колесе, под задним сиденьем, в моторном отсеке и пр.

Найденные сигареты были конфискованы, а транспортное средство задержано. Разбирательство продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.