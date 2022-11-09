Набитый боеприпасами рюкзак изъяли у иностранца в аэропорту

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Инцидент был задокументирован минувшим вечером в Международном аэропорту Кишинева.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, во время проверки у иностранца в рюкзаке нашли магазины для огнестрельного оружия, оптический прицел и кинжал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Гражданам напоминают, что с августа этого года в Международном аэропорту Кишинева изменена схема работы и введены дополнительные меры проверки. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности пассажиров.

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