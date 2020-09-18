Набитые взрывчаткой автобусы остановили на трассе Кишинёв-Бельцы (ФОТО, ВИДЕО)

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Два автобуса, набитые взрывчатыми веществами, были остановлены полицейскими на трассе Кишинёв-Бельцы. Один – у выезда из села Магдачешты Криулянского района, второй – в коммуне Горное Страшенского района.

По данным пресс-службы ГИП, в ходе проверки в автомобилях нашли 74 коробки с капсюлями-детонаторами и 8 757 кг взрывчатых веществ Rioxam, Riomax и UN 0241, произведённых в Румынии и Украине. Вещества используются при работах на различных промышленных объектах, например, в каменных карьерах.

Правоохранители установили, что у автобусов не было специальных опознавательных знаков “ADR” и разрешений на перевозку опасных грузов, а водители не прошли соответствующий инструктаж. Более того, сопроводительные документы были заполнены с нарушениями. Товар должен был попасть на неавторизованный склад в Страшенском районе.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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