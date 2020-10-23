Набитое контрабандой авто нашли в приграничной зоне (ВИДЕО)

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Автомобиль Mercedes, загруженный товарами на полмиллиона леев, нашли в приграничной зоне “Крива”. Инцидент произошёл вечером 21 октября.

Сотрудники Пограничной полиции в трёх километрах от государственной границы обнаружили транспортное средство с регистрационными номерами Великобритании. Водителя поблизости не было.

При помощи служебной собаки удалось выйти на след двух жителей Бричанского района, причастных к контрабанде. Задержанные сообщили, что за вознаграждение им предложили перевезти товары (для дома, автомобильные аксессуары, запчасти, одежду и т. д.). По пути машину занесло в канаву. Мужчины бросили автомобиль и покинули место происшествия.

Транспортное средство и товары были конфискованы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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