“Набил” повозку контрабандным спиртом: пограничники нарушили планы жителя Бричан

0

Прошлой ночью сотрудники Пограничной полиции остановили повозку, в которой находились 15 бутылок, наполненных бесцветной жидкостью со специфическим запахом этилового спирта. Извозчик заявил, что осуществлял лишь транспортные услуги.

Инцидент произошёл на участке Крива-Подвирное. Управлял повозкой 59-летний житель села Крива Бричанского района. В ходе проверок было установлено, что мужчина перевозил 15 пластиковых ёмкостей по 40 литров каждая. Они были заполнены этиловым спиртом.

Водитель заявил, что не знал о содержимом канистр. Его попросили перевезти груз за вознаграждение в 300 леев.

Алкоголь был конфискован. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.