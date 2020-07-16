“Набил” повозку контрабандным спиртом: пограничники нарушили планы жителя Бричан

“Набил” повозку контрабандным спиртом: пограничники нарушили планы жителя Бричан

Прошлой ночью сотрудники Пограничной полиции остановили повозку, в которой находились 15 бутылок, наполненных бесцветной жидкостью со специфическим запахом этилового спирта. Извозчик заявил, что осуществлял лишь транспортные услуги.

Инцидент произошёл на участке Крива-Подвирное. Управлял повозкой 59-летний житель села Крива Бричанского района. В ходе проверок было установлено, что мужчина перевозил 15 пластиковых ёмкостей по 40 литров каждая. Они были заполнены этиловым спиртом.

Водитель заявил, что не знал о содержимом канистр. Его попросили перевезти груз за вознаграждение в 300 леев.

Алкоголь был конфискован. Обстоятельства инцидента выясняются.

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