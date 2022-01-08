Набил машину сигаретами: жителя Кишинёва поймали с контрабандой на границе

Набил машину сигаретами: жителя Кишинёва поймали с контрабандой на границе

В пункте пропуска “Скулень” пограничники остановили для проверки BMW X6, за рулём которого находился 29-летний житель Кишинёва с гражданством Молдовы и Румынии.

Было принято решение провести тщательную проверку транспортного средства. В результате в автомобиле нашли 87 100 сигарет Kult Slims с акцизами РМ. Мужчина пытался ввезти табачную продукцию контрабандой в Румынию.

Всё найденное пограничники изъяли. Мужчину задокументировали.

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