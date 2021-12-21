Набил машину сигаретами: на границе поймали молдаванина-контрабандиста (ФОТО)

Набил машину сигаретами: на границе поймали молдаванина-контрабандиста (ФОТО)

В пункте пропуска “Албица” пограничники остановили для проверки автовладельца с гражданством Молдовы и Румынии.

Было принято решение провести тщательную проверку транспортного средства. В результате в багаже, в отсеке для запасного колеса, под ковриками и под передними сиденьями автомобиля нашли около 24000 сигарет. Табачная продукция разных марок была ввезена контрабандой.

Всё найденное пограничники изъяли. Мужчине был выписан штраф, пишет echipa.md.

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