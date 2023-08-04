Набережная в зоне отдыха в Вадул-луй-Водэ была обустроена

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Там появились площадка с полем для баскетбола, столами для настольного тенниса и шахмат, а также площадка воркаут. На пляже оборудована площадка для игры в волейбол и бадминтон.

Кроме того, для обеспечения комфорта и привлечения туристов на набережной была установлена уличная мебель и нанесена монументальная живопись, а для детей обустроена игровая зона.

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