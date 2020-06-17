Набедокурили: кучка подростков прицепила тачку к машине и прокатилась по улицам Кагула (ВИДЕО)

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Молодые люди наплевали не только на правила дорожного движения, но и на ограничения, введённые в период пандемии. Полицейские установили личности нарушителей, им грозят санкции.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в социальной сети появилась видеозапись, на которой видно, как группа молодых людей разъезжает по улицам Кагула с прицепленной сзади тачкой. Полицейские установили личности всех “героев” ролика. Ими оказались 7 подростков из Кагула. 13 июня, в разгар пандемии, парни праздновали день рождения одного из них. Среди ночи они выехали в город на машине, прицепив к ней тачку. Подростки нарушили ПДД, а также общественный порядок и ограничения, введённые в период пандемии. Естественно, они не соблюдали социальную дистанцию, а также были без масок и перчаток.

Молодым людям выписали штрафы за нарушение “антикоронавирусных” правил и за мелкое хулиганство.

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