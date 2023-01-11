На жительницу Резины напал и ранил неизвестный

На жительницу Резины напал и ранил неизвестный

33-летняя жительница села Царёвка попала в больницу с ранением в области живота.

Инцидент произошёл 10 января. По данным местной полиции, неизвестный окликнул жертву у ворот. Когда женщина подошла, злоумышленник неожиданно ударил её острым предметом в живот, а затем похитил мобильный телефон и скрылся.

Потерпевшую доставили в районную больницу. На данный момент самочувствие пациентки стабильное, пишет tv8.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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