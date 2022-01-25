На зернохранилище в Приднестровье вспыхнул пожар

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В бункере зернохранилища на Ближнем Хуторе в процессе сушки кукурузы загорелось зерно. Инцидент произошёл накануне.

Задымление вдоль стены обнаружили рабочие смены. Не теряя времени на самостоятельное тушение, они вызвали пожарных. Два дежурных расчёта спустя 20 минут сбили пламя. Огонь успел уничтожить всего 50 килограммов зерна.

По словам владельца агрофирмы, оставшаяся масса кукурузы пригодна для дальнейшего использования. Пожарным удалось предотвратить колоссальные материальные убытки.

Выяснив обстоятельства ЧП, специалисты пояснили, что возгорание произошло из-за перегрева в специальной печи.

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