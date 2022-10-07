На зданиях столицы нанесут надписи с адресами

На зданиях столицы нанесут надписи с адресами

До конца октября на зданиях из муниципального фонда будут нанесены краской надписи с адресами. Инициатива принадлежит Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Таким образом власти стремятся помочь аварийным службам и гражданам.

Всего надписи с адресами будут нанесены на 2 841 зданий во всех секторах столицы. При нанесении адреса используется светоотражающая краска, а высота символов составляет около 25 сантиметров. Речь идет о зданиях, которые находятся в управлении муниципальных предприятий жилищного фонда и ассоциаций, и на которых отсутствуют надписи с адресами, передает ipn.md.

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства уточняет, что целью данного проекта является обеспечение быстрого доступа аварийных служб в случае чрезвычайных ситуаций. Это также сделано для облегчения ориентирования граждан в городе.

Для нанесения надписей с адресами было выделено более 634 тыс. леев из муниципального бюджета.

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