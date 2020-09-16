На заводе в Резине нашли трупы двух мужчин

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Трагедия произошла сегодня утром на местном заводе по переработке фруктов. Двое мужчин погибли при чистке резервуара для сбора отходов.

По предварительным данным, речь идёт о местных жителях 46 и 24 лет. Старший мужчина спустился в резервуар, чтобы почистить его. Вероятно, пишет deschide.md, он надышался образовавшимися токсичными веществами и не смог выбраться.

Второй мужчина поспешил на помощь первому, однако его постигла та же участь. Подоспевшие спасатели извлекли тела двоих погибших. Для установления точной причины смерти будет проведена экспертиза.

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