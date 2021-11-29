На зарплаты сотрудников: Санду объяснила, почему бюджет президентуры в 2022 году вырастет

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Бюджет президентуры в 2022 году вырастет в связи с ростом зарплат сотрудников данного ведомства. Об этом Майя Санду заявила на публичном мероприятии в Единцах, отвечая на вопросы журналистов.

– Бюджет президентуры увеличится в связи с ростом зарплат некоторых категорий сотрудников, как это предусматривает Закон о заработной плате. Работники аппарата президента подпадают под этот закон, а потому их зарплаты должны вырасти, как и у других, – сказала она.

Ранее мы писали, что в 2022 году бюджет аппарата президента будет почти на 3 млн леев больше, чем в 2021. Вырастет и зарплата президента – на 1500 леев. Она составит 21 тысячу леев в месяц.

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