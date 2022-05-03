На запись в первый класс подано почти 7 тысяч заявлений

На запись в первый класс подано почти 7 тысяч заявлений

За месяц на муниципальную онлайн-платформу escoala.chisinau.md поступило более 6800 заявлений. Это около 73% от общего числа мест в первых классах в учебных заведениях Кишинёва. Об этом сообщил начальник Управления образования, молодёжи и спорта муниципия Андрей Павалой.

На первом этапе до 13 июня обрабатываются заявления и документы, необходимые для зачисления детей, которые достигли или достигнут 7-летнего возраста до начала учебного процесса, в первый класс учебного учреждения в зависимости от места жительства.

Второй этап, который пройдёт с 14 июня по 29 августа, предполагает заполнение оставшихся свободных мест, передает ipn.md.

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