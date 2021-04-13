На заметку: информацию из трудовых книжек можно получить на сайте НКСС

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Информацию из отсканированных трудовых книжек можно получить на сайте Национальной кассы социального страхования, через индивидуальный лицевой счёт социального страхования. Для этого лицо должно иметь электронную подпись или пароль доступа к индивидуальному лицевому счёту социального страхования, выданный НКСС.

Запрашивая доступ к индивидуальному лицевому счёту, необходимо поставить галочку в разделе “Включение истории трудовых отношений”, пишет ipn.md.

НКСС отмечает, что в контексте того, что с 2019 года работодатели больше не обязаны заполнять трудовые книжки с целью учёта трудовой деятельности, доступ к информации из трудовой книжки является часто обсуждаемой темой. На основании постановления правительства НКСС осуществила сканирование информации из трудовых книжек с целью пополнения сведений из индивидуального лицевого счёта социального страхования данными, относящимися к трудовой деятельности за период до 1 января 1999 года.

Так, была отсканирована информация из трудовых книжек, предоставленных работодателями, физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, не имеющими статуса работника, но обладающими трудовыми книжками, а также физическими лицами, которые не являлись получателями пенсий. В общей сложности были отсканированы данные из 291 486 трудовых книжек.

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