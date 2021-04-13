На заметку: информацию из трудовых книжек можно получить на сайте НКСС

На заметку: информацию из трудовых книжек можно получить на сайте НКСС

Информацию из отсканированных трудовых книжек можно получить на сайте Национальной кассы социального страхования, через индивидуальный лицевой счёт социального страхования. Для этого лицо должно иметь электронную подпись или пароль доступа к индивидуальному лицевому счёту социального страхования, выданный НКСС.

Запрашивая доступ к индивидуальному лицевому счёту, необходимо поставить галочку в разделе “Включение истории трудовых отношений”, пишет ipn.md.

НКСС отмечает, что в контексте того, что с 2019 года работодатели больше не обязаны заполнять трудовые книжки с целью учёта трудовой деятельности, доступ к информации из трудовой книжки является часто обсуждаемой темой. На основании постановления правительства НКСС осуществила сканирование информации из трудовых книжек с целью пополнения сведений из индивидуального лицевого счёта социального страхования данными, относящимися к трудовой деятельности за период до 1 января 1999 года.

Так, была отсканирована информация из трудовых книжек, предоставленных работодателями, физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, не имеющими статуса работника, но обладающими трудовыми книжками, а также физическими лицами, которые не являлись получателями пенсий. В общей сложности были отсканированы данные из 291 486 трудовых книжек.

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