На выставке «Сделано в Молдове» проходит ярмарка рабочих мест

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Национальное агентство занятости населения открыло ярмарку рабочих мест в рамках выставки «Сделано в Молдове», которая проходит 1-5 февраля в Международном выставочном центре «Молдэкспо».

На ярмарке предлагается более 1500 вакансий, в том числе для беженцев из Украины. В ней участвуют более 30 экономических агентов, которые ищут инженеров, техников, водителей, слесарей, подсобных рабочих, механиков, операторов, мерчендайзеров, пекарей, кондитеров, агентов по закупкам, электриков, продавцов и менеджеров. Некоторые зарплаты доходят до 20 тысяч леев.

Как сообщила директор НАЗН Раиса Догару, на мероприятии ждут тех, кто хочет сменить место работы, кандидатов с профессиональным опытом, молодых специалистов или тех, у кого нет профессии, в том числе граждан Украины, пишет moldpres.md.

– Ставшее уже традицией мероприятие предлагает соискателям информацию о возможностях трудоустройства как в Кишинёве, так и в разных регионах Молдовы. Посетителям предлагается напрямую пообщаться с работодателями, чтобы узнать их требования и текущую специфику рынка труда, — рассказала Раиса Догару.

На ярмарке размещены электронные информационные пункты, предлагающие посетителям доступ к порталу вакансий www.angajat.md. Кроме того, граждане смогут получать информацию о службах занятости и мероприятиях, проводимых территориальными подразделениями.

На данный момент в базе данных НАЗН зарегистрировано более 9 900 вакансий, из которых около 4 000 – в столице.

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