На выходных жителей Молдовы порадует хорошая погода

Метеорологи прогнозируют комфортную температуру воздуха и отсутствие осадков.
В субботу, 24 июля, по всей стране температура воздуха поднимется до +29 градусов днём и до +18 градусов ночью. В воскресенье, пишет moldpres.md, максимальная температура составит +30 градусов в дневное время, а ночью +19 градусов.
На следующей неделе жара вернётся. Температура воздуха превысит +35 градусов. Дожди ожидаются только во второй половине следующей недели, в основном на севере страны.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии