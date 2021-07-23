На выходных жителей Молдовы порадует хорошая погода

На выходных жителей Молдовы порадует хорошая погода

Метеорологи прогнозируют комфортную температуру воздуха и отсутствие осадков. 

В субботу, 24 июля, по всей стране температура воздуха поднимется до +29 градусов днём ​​и до +18 градусов ночью. В воскресенье, пишет moldpres.md, максимальная температура составит +30 градусов в дневное время, а ночью +19 градусов.

На следующей неделе жара вернётся. Температура воздуха превысит +35 градусов. Дожди ожидаются только во второй половине следующей недели, в основном на севере страны.

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