На выходных жителей Молдовы порадует хорошая погода

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Синоптики обещают, что в выходные дни жители Молдовы будут наслаждаться тёплой и безоблачной погодой, лишь местами пройдут кратковременные дожди.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в субботу и воскресенье, 20-21 мая, температура воздуха ночью составит до +16 градусов, днем ​​будет максимум +28 градусов. Существенных осадков не ожидается, местами возможны слабые кратковременные дожди, передает moldpres.md.

Также в ближайшие сутки в реке Днестр на участке Наславча – Дубоссары уровень воды изменится на 10-20 см. На участке Григориополь – Рэскэець уровень воды продолжит снижаться на 10-50 см, на остальных участках Днестра существенных изменений не произойдет.

На реке Прут и малых реках гидрологический режим тоже существенно не изменится.

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