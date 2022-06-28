На выходных в “скорую” обратились более 6 тысяч граждан

На выходных в “скорую” обратились более 6 тысяч граждан

С 24 по 26 июня в Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 6 230 обращений. В больницы доставили 1 914 взрослых и 642 ребёнка.

Чаще всего граждане обращались с проблемами сердечно-сосудистой системы (1 244 случая, в том числе 29 пациентов с острым коронарным синдромом). На неврологические состояния пришлось 953 вызова (из них 100 инсультов), на респираторные заболевания – 821 случай (более половины – у детей).

41 человек пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, за отчётный период у 18 человек были диагностированы ожоги, а 23 пациента поступили с укусами насекомых.

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