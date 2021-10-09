На выходных в Молдове похолодает

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Согласно сообщению метеослужбы, в субботу и воскресенье ожидается температура от +10 до +15 градусов днём ​​и от -3 до +7 градусов ночью.

В понедельник, 11 октября, установится холодная, но в основном солнечная погода. Со вторника по всей стране ожидаются дожди, которые продлятся до четверга, пишет moldpres.md.

До 11 октября объявлен “жёлтый” код метеоопасности в связи с заморозками. Так, в указанный период ночью и утром ожидаются заморозки на почве от -1 до – 3 °С и местами в воздухе от -1 до – 2 °С.

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