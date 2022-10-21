На выходных перекроют движение по улице Тигина

На выходных перекроют движение по улице Тигина

Примария Кишинёва сообщает, что 22 и 23 октября будет приостановлено движение по ул. Тигина, на пересечении с ул. М. Когэлничану. Здесь будут проводить ремонтные работы.

Также с 24 октября по 30 ноября будет приостановлено движение по периметру улиц М. Когэлничану-А. Матеевича.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые неудобства. Водителей призывают объезжать указанные зоны.

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