На выходных перекроют движение по улице Тигина

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Примария Кишинёва сообщает, что 22 и 23 октября будет приостановлено движение по ул. Тигина, на пересечении с ул. М. Когэлничану. Здесь будут проводить ремонтные работы.

Также с 24 октября по 30 ноября будет приостановлено движение по периметру улиц М. Когэлничану-А. Матеевича.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые неудобства. Водителей призывают объезжать указанные зоны.

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