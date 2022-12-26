На выходных патрульные поймали более 4 тысяч нарушителей ПДД

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Свыше 4 тысяч водителей-нарушителей были оштрафованы автоинспекторами за прошедший уикенд.

По данным полиции, за указанный период от вождения были отстранены 10 пьяных водителей. Еще 5 отказались проходить тестирование на алкоголь. Кроме того, 652 водителя превысили скорость, а 1029 нарушили предписания дорожных знаков.

Также было выявлено более 400 случаев нарушения правил регистрации или технического осмотра транспортных средств. 183 водителя остановились в неположенных местах или не уступили дорогу пешеходам, за что были оштрафованы.

В то же время за указанный период штрафы получили и 296 пешеходов.

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