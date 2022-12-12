На выходных патрульные поймали более 2000 нарушителей ПДД

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Свыше 2100 нарушений зарегистрировали автоинспекторы за прошедший уикенд.

475 водителей нарушили предписания дорожных знаков, 318 превысили скорость, а 333 ехали с непристёгнутым ремнём безопасности. В 218 случаях были выявлены нарушения правил регистрации или технического осмотра транспортных средств.

34 водителя находились за рулём нетрезвыми, из них 19 – в состоянии сильного опьянения.

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