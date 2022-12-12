На выходных патрульные поймали более 2000 нарушителей ПДД

На выходных патрульные поймали более 2000 нарушителей ПДД

Свыше 2100 нарушений зарегистрировали автоинспекторы за прошедший уикенд.

475 водителей нарушили предписания дорожных знаков, 318 превысили скорость, а 333 ехали с непристёгнутым ремнём безопасности. В 218 случаях были выявлены нарушения правил регистрации или технического осмотра транспортных средств.

34 водителя находились за рулём нетрезвыми, из них 19 – в состоянии сильного опьянения.

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