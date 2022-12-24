На выходных ожидается пасмурная и дождливая погода

На выходных ожидается пасмурная и дождливая погода

Плюсовые температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега на большей части территории страны обещают метеорологи на эти выходные.

Как сообщили в Государственной гидрометеослужбе, в субботу днём ​​ожидается 0-5 градусов тепла, ночью – до 5 градусов мороза. С воскресенья на большей части страны, особенно в центральных и северных регионах, ожидается пасмурная погода с дождями и мокрым снегом.

Такая же погода ожидается и в понедельник, 26 декабря. Со вторника немного потеплеет: будет до +7 градусов.

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