На выходных на дорогах страны выявили более 3200 нарушений ПДД

На выходных на дорогах страны выявили более 3200 нарушений ПДД

За минувший уикенд автоинспекторы остановили на дорогах 8 нетрезвых водителей.

1 253 автовладельца превысили скоростной режим. Около 500 водителей проигнорировали указания дорожных знаков, примерно столько же ехали с непристёгнутым ремнём безопасности.

В 58 случаях водители не пропустили пешеходов, а в 48 – граждане переходили улицы в запрещённых местах. 228 водителей были оштрафованы за нарушение правил регистрации авто или отсутствие технического осмотра.

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