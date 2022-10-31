На выходных на дорогах страны выявили более 3200 нарушений ПДД

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За минувший уикенд автоинспекторы остановили на дорогах 8 нетрезвых водителей.

1 253 автовладельца превысили скоростной режим. Около 500 водителей проигнорировали указания дорожных знаков, примерно столько же ехали с непристёгнутым ремнём безопасности.

В 58 случаях водители не пропустили пешеходов, а в 48 – граждане переходили улицы в запрещённых местах. 228 водителей были оштрафованы за нарушение правил регистрации авто или отсутствие технического осмотра.

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