На выходных на дорогах страны выявили более 2700 нарушений

На выходных на дорогах страны выявили более 2700 нарушений

52 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, причём большинство были сильно пьяны. Их отстранили от управления транспортными средствами. 

Более 1500 водителей превысили максимально допустимую скорость движения, 370 не пристегнулись, 279 были оштрафованы за нарушение правил регистрации и техосмотра.

275 автовладельцев проигнорировали указания дорожных знаков. 106 пешеходов переходили дорогу в неположенных местах. В то же время 89 водителей не уступили дорогу людям.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md