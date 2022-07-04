На выходных на дорогах страны выявили более 2700 нарушений

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52 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, причём большинство были сильно пьяны. Их отстранили от управления транспортными средствами.

Более 1500 водителей превысили максимально допустимую скорость движения, 370 не пристегнулись, 279 были оштрафованы за нарушение правил регистрации и техосмотра.

275 автовладельцев проигнорировали указания дорожных знаков. 106 пешеходов переходили дорогу в неположенных местах. В то же время 89 водителей не уступили дорогу людям.

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